Il futuro incerto di Lucioni: ha ancora un anno di contratto col Palermo, ma potrebbe chiedere un allungamento

Direttore sportivo e allenatore sono stati ufficializzati, adesso per De Sanctis e Dionisi sarà tempo di pensare al Palermo da allestire per riuscire a migliorare quanto fatto nell’ultima stagione e provare a centrare la promozione. Chi la parola promozione la conosce molto bene è Lucioni, arrivato in Sicilia dal Lecce, dopo l’esperienza vittoriosa in Serie B con il Frosinone. Il futuro del centrale, 36 anni, è però tutto da decifrare.

Il suo contratto con il club di viale del Fante scadrà il prossimo anno, ma non è detto che la sua avventura con la maglia del Palermo prosegua fino al 30 giugno 2025. La sua stagione in rosanero non è certamente stata negativa, anzi nella fase iniziale del campionato il suo apporto era stato decisivo sia in termini di rendimento che di leadership. Poi l’infortunio che lo ha tenuto fermo per quasi quattro mesi, compreso il periodo più delicato del torneo, quello dopo il pari subito in rimonta sul campo delle Cremonese. Momento che rappresenta uno degli episodi chiave del cammino della formazione all’epoca allenata da Corini, che da quella gara in poi non è più riuscita a rialzarsi. Fin quando è stato a disposizione, ha formato un’ottima coppia centrale insieme a Ceccaroni, poi al rientro dallo stop avuto - la squadra non girava alla perfezione - non è riuscito a garantire lo stesso livello delle prestazioni che aveva fornito nelle prime partite con la maglia del Palermo.