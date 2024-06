Il Palermo rompe gli indugi: annunci ufficiali per De Sanctis direttore sportivo e Dionisi allenatore

L'annuncio è arrivato quasi in simultanea, prima per il diesse e poi per l'allenatore. Il Palermo ha chiuso i due ingaggi e lo ha comunicato sul sito. I nomi sono quelli previsti: Morgan De Sanctis, direttore sportivo e Alessio Dionisi allenatore. I due contratti partono ufficialmente dal primo luglio.

«Il Palermo FC - si legge sul sito del club - comunica di avere affidato l’incarico di direttore sportivo a Morgan De Sanctis. Il dirigente, a partire dal prossimo primo luglio, si legherà al club rosanero con un contratto pluriennale. A De Sanctis il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Poco più di un quarto d'ora dopo il secondo annuncio: «Il Palermo FC comunica di avere affidato l’incarico di allenatore della prima squadra ad Alessio Dionisi. Il tecnico, a partire dal prossimo primo luglio, si legherà al club rosanero con un contratto pluriennale». Anche a Dionisi, naturalmente, arriva «il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».