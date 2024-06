La favola del palermitano Giovanni Lauricella: dai campi di Brancaccio a campione europeo con l'under17

Giovanni Lauricella è nato a Palermo l’11 gennaio 2007 e ha iniziato a giocare nel quartiere Brancaccio. Lì si è accorto di lui Valerio Leto, direttore tecnico della Fair Play Messina, che ha deciso di portarlo a giocare a Messina nel 2019. Lauricella ha iniziato come prima punta con gli Esordienti per poi diventare seconda punta ed esterno d’attacco nei Giovanissimi. Il ragazzo di Brancaccio si è messo in luce con i suoi gol e dopo due anni con la Fair Play Messina, arriva nel 2021 la chiamata del Sassuolo, per poi tornare a Messina per completare le scuole medie.

Nel 2022 segna 17 gol nella squadra siciliana e a gennaio del 2023 si fa avanti l’Empoli che lo chiama e gli affida la fascia. Grazie anche alla sua forza atletica segna 6 reti in 18 presenze, l’esordio in Primavera e arriva la convocazione tra gli Under17. Il palermitano, da ala con l’Empoli si trasforma in nazionale in esterno basso e con la maglia numero 18 è salito sul tetto d'Europa.

«Buonanotte da me e mia moglie», ha scritto ieri su Instagram Giovanni Lauricella immortalandosi a letto con la coppa.

Di questa under17 ha fatto parte anche il bomber Francesco Camarda, baby fenomeno del Milan che ha avi siciliani. L'attaccante si è messo in luce in questo campionato con diverse reti e in finale ha siglato una doppietta. E in Sicilia ha giocato anche il tecnico dell'under17 lasciando ottimi ricordi: Massimiliano Favo da giocatore ex Palermo e capitano rosanero vinse un campionato di serie C1 e la Coppa Italia di C.