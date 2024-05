Il Parma sarà il primo avversario del Palermo in Coppa Italia

Il Palermo affronterà il Parma nella prima partita ufficiale della stagione. Un comunicato della Lega dà notizia del nuovo regolamento della Coppa Italia. L'avversario sarà dunque la squadra neopromossa in Serie A e non la Salernitana, come si era pensato in base al regolamento della passata stagione. I rosanero esordiranno al Tardini. In caso di passaggio del turno, se la vedranno con la vincente di Napoli-Modena.

Nella foto il gol di Segre nella partita Parma-Palermo dell'ultimo campionato