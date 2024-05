Un gruppo di tifosi del Palermo contesta Brunori con uno striscione fuori dallo stadio: «Della nostra città non sei degno»

Non basta essere il secondo marcatore più prolifico della storia del club, il capitano e il bomber. I tifosi certe dichiarazioni non le perdonano. Che ci fosse tensione era risaputo, ma lo striscione polemico apparso ieri sera al Renzo Barbera a firma dei tifosi e indirizzato a Matteo Brunori è una vera e propria spaccatura.

Striscione che arriva alla fine di polemiche, anche a firma di ex calciatori rosanero come Morris Carrozzieri, che come gli ultras non hanno gradito le esternazioni del capitano dopo la semifinale playoff persa contro il Venezia. «Questa piazza ti fa sentire giocatore ma in un attimo, passatemi il termine, ti distrugge», aveva detto ai microfoni di Sky il numero 9 rosanero. «Solo perchè non avete le p...e», aveva risposto piccato Carrozzieri, e già da giorni i tifosi avevano contestato queste parole.

«Della nostra città non sei degno. Ma quale capitano, torna a Petrignano. Brunori vattene», il messaggio nello striscione, che è firmato dal gruppo organizzato UCS.