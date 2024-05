Primi tagli nel Palermo fra prestiti conclusi e contratti in scadenza: da Traorè a Marconi, in sei al passo d’addio

Sei storie diverse, sei avventure agli sgoccioli: ne sono protagonisti quei giocatori del Palermo che andranno in scadenza di contratto a giugno e quelli che sono stati acquistati in prestito dodici mesi fa, ma non vedranno il City Group esercitare l’opzione per il riscatto; al primo gruppo appartengono Marconi e Kanuric, al secondo Henderson, Coulibaly, Mancuso e Traorè.

L’allenamento di oggi potrebbe essere l’ultimo per loro, che saluteranno Palermo dopo un’annata non entusiasmante e che non finirà come si aspettavano. L’estremo difensore bosniaco non ha disputato nemmeno un minuto, limitandosi al ruolo di terzo portiere alle spalle di Pigliacelli e Desplanches, mentre Marconi ha riguadagnato centralità nei play-off per l’infortunio del pari ruolo Ceccaroni: sulla sua stagione pesa l’assurda espulsione di Como, con il pugno a Curto che ha permesso ai lariani di acciuffare il 3-3 su rigore nel finale, ma non può essere certo questo a cancellare quattro anni in cui ha scritto pagine importanti della storia rosanero, con il picco rappresentato dal salvataggio sulla linea nella finale di andata con il Padova in Serie C. Lunedì scorso, dopo il primo atto della sfida con il Venezia (ben giocata al pari di quella con la Sampdoria pochi giorni prima), il numero 15 aveva ribadito quasi commosso il legame con la maglia e la volontà di togliersi un’ultima soddisfazione prima di lasciare Palermo: non ci è riuscito, ma per i tifosi c’è anche il suo nome tra i simboli della recente rinascita.