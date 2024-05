Nedelcearu fra i preconvocati della Romania in vista degli Europei

Il difensore del Palermo Ionut Nedelcearu è fra i preconvocati della Romania per i prossimi Campionati europei. Il commissario tecnico della nazionale romena, Eduard Iordanescu, ha infatti annunciato la lista dei 28 convocati per il ritiro in vista degli Europei del 2024.

Nell’elenco, oltre a Nedelcearu, ci sono altri 5 giocatori del campionato italiano (fra Serie A e Serie B): Marius Marin del Pisa, Razvan Marin dell’Empoli, Mihaila e Man del Parma e Puscas del Bari, quest'ultimo peraltro ex attaccante del Palermo. Nove i calciatori della massima serie romena, tutti gli altri militano in vari campionati. La Romania prima degli Europei disputerà due amichevoli contro Bulgaria (4 giugno) e Liechtenstein (7 giugno).

La lista completa

Portieri: Florin Nita (Gaziantep), Horatiu Moldovan (Atletico Madrid), Stefan Tarnovanu (FCSB), Razvan Sava (Cluj)

Difensori: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Radu Dragusin (Tottenham), Bogdan Racovitsan (Rakow), Adrian Rus (Pafos), Ionut Nedelcearu (Palermo), Andrei Burca (Al-Ahli), Vasile Mogos (Cluj), Nicusor Bancu (Universitea Craiova)