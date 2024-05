Frosinone in B, palloni in campo nel finale di Empoli-Roma e nel web il ricordo dei tifosi rosanero

Palloni in campo dopo il gol dell'1-2 di Niang al 93esimo di Empoli-Roma per rallentare il gioco e aspettare così il triplice fischio arbitrale che per la squadra toscana, vista la concomitante vittoria dell'Udinese contro il Frosinone, vuol dire terza salvezza consecutiva raggiunta in serie A a danno, questa volta, proprio dei ciociari.

Un'immagine che ai tifosi del Palermo ha ricordato quanto accaduto il 16 giugno del 2018 nei playoff per la conquista della massima categoria (nella foto). Una gara, quella di ritorno finita per 2-0 in favore del Frosinone, che si portò dietro mille polemiche: mentre i rosanero, nei minuti finali, sull'1-0, tentavano di costruire l'azione, i giocatori ciociari, seduti in panchina, lanciavano i palloni in campo per perdere tempo.

Questa volta, ad essere beffato da qualche pallone di troppo in campo è stato il Frosinone che, sconfitto dall'Udinese, sperava che sul campo di Empoli la squadra di casa non vincesse contro la Roma. Ed invece a due minuti dalla fine del tempo di recupero il gol che gela la formazione. Sugli spalti è esplosa la festa, anche se, al 97esimo c'è stato un ultimo brivido: Pellegrini della Roma che non riesce a imprimere forza al pallone.