Dopo la sconfitta a Venezia, il Palermo torna ad allenarsi a Torretta: sarà il momento per un confronto sulla Serie A sfumata

Dopo la cocente eliminazione dalla semifinale play-off con il doppio confronto con il Venezia perso per mano degli uomini di Vanoli, il Palermo è tornato mestamente in città con l’obiettivo di fare nuovamente quadrato prima dei saluti finali e l’arrivederci alla prossima stagione o, per alcuni, l’addio definitivo alla maglia rosanero.

La squadra di Mignani si rivedrà al centro sportivo di Torretta domani, 27 maggio, e al momento non ci sono comunicazioni su nuovi ed eventuali appuntamenti per la settimana. Sarà una seduta d’allenamento particolare, anche perché poi si capirà se ce ne saranno altre oppure se sarà davvero l’ultima, prima, quindi, del classico rompete le righe. Quel che è certo è che ai giocatori, arrivati a Palermo già nel post partita di Venezia, sono stati concessi due giorni di riposo, sabato e domenica, prima di rivedersi assieme e provare a fare un’ultima analisi di quello che è successo in tutta la stagione. Sarà magari un momento utile per confrontarsi, staff tecnico, dirigenziale e giocatori prima di terminare ufficialmente la stagione 2023/24.