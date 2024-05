Palermo, è ora di osare: rimonta o addio ai sogni

Sfidando ogni pronostico il Palermo proverà stasera la rimonta. Per affrontare nella doppia finale per la serie A Cremonese o Catanzaro occorre battere il Venezia a domicilio con due gol di scarto. L’impresa è difficile, potrebbe definire da sola il giudizio sull’intera stagione rosanero ma non è impossibile. E non solo per l’imprevedibilità del calcio, uno dei pochi sport in cui le ragioni del cuore possono prevalere su quelle della ragione. Uno dei pochi sport in cui non sempre prevale la squadra più forte, ma quella che lo vuole di più. L’impresa è possibile perché il Palermo a settembre ha già vinto con due gol di scarto a Venezia. La squadra di Vanoli non aveva ancora carburato ma è accaduto. È possibile perché il Venezia, che lunedì a Palermo è apparso solido e organizzato, altre due volte in questa stagione ha perso in casa, contro Reggiana e Südtirol, subendo sempre tre gol. Inoltre perché lo stadio Penzo porta bene a Brunori (4 gol nelle due gare giocate in Laguna), il bomber a cui sono affidate gran parte delle chance di conquistare la finale. Lunedì Brunori è stato annullato dai possenti difensori del Venezia perché ha giocato in posizione troppo centrale. Qualche giorno prima contro la Samp giocando più defilato a sinistra aveva fatto faville anche da rifinitore, la posizione in campo di Brunori è uno dei principali temi tattici della gara di questa sera.

Una gara che il Palermo gioca col cuore in gola dopo avere sciupato la possibilità di sfruttare la spinta del Barbera, oggi sarà quasi solo nella piccola «bolgia» veneziana per le restrizioni imposte ai suoi fans, dovrà cavarsela con i propri mezzi sperando che il risultato dell’andata abbia allentato la tensione tra gli avversari. Difficile ma è inconsciamente possibile: sapere di avere un piede in finale può fare brutti scherzi. Così, se il Venezia potrà limitarsi a controllare il risultato il Palermo dovrà osare, attaccare, cercare di mettere paura alla squadra di Vanoli. Cosa che all’andata non è accaduta neppure nei migliori momenti della formazione rosanero. Perché il portiere Joronen non è mai stato impegnato. E allora occorrerà qualcosa di nuovo, qualcosa che mescoli le carte, sorprenda gli avversari, crei spiragli nella robusta difesa di casa che oggi recupererà lo squalificato Altare. A Mignani il compito non facile di stupire in una partita che potrebbe decidere il suo futuro in rosanero. Il tecnico genovese in questi giorni ha provato spesso il modulo usato contro la Sampdoria venerdì scorso, con Soleri punta centrale, Brunori a sinistra e Insigne a destra. Un modulo che rispetto al 3-5-2 di lunedì garantisce un pizzico di imprevedibilità in più. Con la Samp ha funzionato. Stasera non basterà contrastare il Venezia, il Palermo dovrà andare oltre e per farlo occorre un… jolly, come già detto una mossa tattica a sorpresa che renda meno prevedibile la manovra offensiva. Ci aspettiamo una squadra diversa da quella di lunedì e non solo per il rientro di Pigliacelli al posto dell’infortunato Desplanches o perché potrebbe giocare Nedelcearu. Il probabile impiego di Di Mariano esterno a sinistra al posto di Lund certamente garantirà più spinta perché si tratta di due giocatori diversi. Ma potrebbe non bastare. Defilare Brunori a sinistra sacrificando un mediano potrebbe essere utile anche se siamo convinti che Ranocchia, finora impiegato in mezzo al campo per migliorare la circolazione della palla, in posizione avanzata potrebbe dare di più. Come fu a gennaio, quando grazie alle sue giocate sulla trequarti (quattro gol su quattro gare di fila) il Palermo riuscì a riprendere quota.