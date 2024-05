Per Palermo-Venezia cori, sciarpe e bandiere: l'entusiasmo di migliaia di tifosi verso il Barbera

Palermo abbraccia il Palermo. Stadio sold out per la partita play off dei rosanero contro il Venezia al Barbera. La carica di migliaia di tifosi, famiglie, abbonati già dalle 18 ha cominciato ad affollare le strade che circondano lo stadio, presidiate dalle forze dell’ordine e da decine di bancarelle che espongono sciarpe, cappellini, bandiere.

Tutti i biglietti disponibili sono stati venduti in poche ore: chi è riuscito ha fatto fuori immediatamente tutti i ticket disponibili per l’andata della semifinale (il ritorno in calendario, venerdì 24 maggio a Venezia). Prevedibili i disagi per il traffico, nonostante l’imponente schieramento di polizia municipale, in via Alcide De Gasperi, in viale Croce Rossa, in piazza Giovanni Paolo II e nelle strade circostanti.

I tifosi, con i colori rosanero di ordinanza, intonano cori e agitano bandiere già fuori dallo stadio mentre all’interno i ragazzi della Curva Nord preparano la coreografia per accogliere la squadra al suo ingresso in campo.