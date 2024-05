Palermo-Sampdoria, cominciano i play-off: queste le formazioni ufficiali, Soleri e Insigne dall'inizio

Gomes andrà in panchina, così come Di Francesco. Ranocchia in cabina di regia, al suo fianco Segre. Fra i blucerchiati Pirlo dà fiducia a Giordano sulla fascia sinistra. Ricci vince il ballottaggio con Kasami