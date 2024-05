La delusione di Pirlo dopo la sconfitta della Sampdoria a Palermo: «Ai play-off capita di trovare avversari più preparati»

«Non l’abbiamo approcciata nel modo giusto, soprattutto nel primo tempo. Ci siamo lasciati condizionare dalla loro pressione e dall’entusiasmo del pubblico». Sono le parole di Andrea Pirlo al termine della sconfitta subita dalla sua Sampdoria a Palermo.

«È mancato il carattere? Quando hai una squadra giovane e giochi in un ambiente caldo come questo - dice l'allenatore dei blucerchiati - ci può stare. Per questo tipo di partite ci vuole qualcosa in più e noi non siamo ancora pronti. Abbiamo centrato l’obiettivo, poi chiaramente ai play-off capita di incontrare avversari più preparati per fare il salto di categoria. Il futuro? La delusione viene prima di tutto, vedere piangere i giocatori è straziante dopo tutto quello che hanno fatto. In più abbiamo dato una delusione a tutto un popolo che ci aspettava a Genova, speravamo di tornare a casa trionfatori. Ho un contratto e non ho nessun problema a ripartire dalla serie B. Ci sarà da cambiare tanto, molti ragazzi sono in prestito, bisogna ripartire da zero e col mercato bloccato sarà difficile».