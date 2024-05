Vicino il sold out al Barbera per Palermo-Samp, venduti oltre 30 mila biglietti

Con ancora due giorni quasi pieni di vendita davanti ormai non c’è più alcun dubbio: la sfida con la Sampdoria (venerdì 17) sancirà il record stagionale di spettatori e il tutto esaurito, che al Barbera manca dalla finale play-off con il Padova del 12 giugno 2022 (nella foto), è un’ipotesi che si fa sempre più concreta.

I tagliandi emessi sono 30.452 secondo quanto riportato dalla società, 4 mila in più rispetto a mercoledì: ne mancano poco più di 700 per superare le 31.200 presenze registrate il 17 febbraio contro il Como, ovvero il numero massimo raggiunto in campionato dal Palermo, mentre con altri 1.700 biglietti venduti verrà eguagliata la quota di spettatori che ha assistito alla sfida con il Brescia a maggio 2023.

