Sale l'attesa per Palermo-Sampdoria: un'ora di fila virtuale per riuscire a comprare il biglietto

Via alla vendita libera dalle 13 per la prima sfida dei play-off del Palermo contro la Sampdoria e già sito internet in tilt. Attese anche di un'ora per poter comprare il tagliando su Viviticket.

I rosanero, che affronteranno i blucerchiati questo venerdì (17 maggio) per il turno preliminare, potranno così contare sul grande supporto del proprio pubblico. Sarebbero già stati venduti circa 15.000 biglietti per la partita, con il numero destinato a salire in questi giorni.

La prima fase di vendita aveva previsto un periodo di prelazione riservato solo agli abbonati della stagione sportiva 2023/24, che potevano acquistare liberamente il biglietto per sé e per un’altra persona a tariffa speciale ed in qualsiasi settore dello stadio fino alle ore 23.59 di lunedì 13 maggio.

A partire dalle 13 di oggi, martedì 14 maggio, è iniziate la la vendita libera. Gli abbonati che non avranno esercitato il diritto di prelazione nella prima fase, potranno comunque usufruire della scontistica e del secondo biglietto a loro dedicati anche nella seconda fase.