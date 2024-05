Palermo: addio a Bino Abisso, storico dirigente del calcio in Sicilia

«Il presidente Sandro Morgana, anche nome del presidente onorario Santino Lo Presti, dei vice presidenti, del Consiglio e di tutto il movimento calcistico siciliano, esprime i sensi del profondo cordoglio ai familiari e alla Parmonval, società alla quale era molto legato da tanti anni - ha scritto in una nota il Comitato Regionale Sicilia della Figc-Lnd - Di lui si ricordano le grandi qualità umane e sportive oltre alla grande conoscenza del mondo del calcio. È scomparso un uomo buono e giusto, esempio costante di lealtà, correttezza e senso del dovere. Non ci sono parole per esprimere il solore per la scomparsa di una persona alla quale sono legato da grande amicizia e il cui ricordo ci accompagnerà per sempre».

È morto a Palermo, all'età di 76 anni, Bino Abisso, storico dirigente del calcio siciliano. Numerosi i suoi incarichi, tra i quali spicca la presidenza dell'Aiac Sicilia, dove ha mantenuto la carica per circa 20 anni. Attualmente era coordinatore della Consulta regionale dello stesso Cr Sicilia.

«L’Akragas, con in testa la sua Presidente Roberta Lala, e tutta la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra, e i collaboratori, partecipano al dolore per la scomparsa dello storico dirigente della Parmonval e per circa un ventennio presidente degli allenatori della Sicilia Benedetto Abisso. La società Akragas esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Abisso.»

«Apprendiamo con enorme sgomento l'improvvisa scomparsa del nostro carissimo maestro Bino Abisso, autentica istituzione della nostra società Parmonval. In queste occasioni non si sa mai cosa dire e qualsiasi parole appare vuota di senso di fronte a un dolore cosi grande, ma nel dolore c'è un piccolo spazio che proveremo a riempire con la tua continua presenza nei nostri cuori. Grazie maestro per quello che ci hai insegnato, soprattutto nell'amare questi colori», scrive su Facebook la Asd Parmonval 1997.