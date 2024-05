Il Palermo punta sui gemelli del gol Brunori e Soleri per il grande sogno

Forse il Palermo ha trovato la sua coppia d’attacco. Forse, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo e la certezza di determinate scelte non è mai così scontata, soprattutto quando si ha a che fare con una squadra che sotto questo punto di vista ha visto cambiamenti tattici e di interpreti praticamente di settimana in settimana. Tuttavia, visto come sono andate le cose contro l’Ascoli e per l’affinità dimostrata nell’arco degli 83 minuti giocati assieme, Brunori e Soleri potrebbero essere i partner d’attacco designati per guidare il Palermo alla conquista del sesto posto che potrebbe poi portare al sogno della promozione in Serie A.

Quella di Brunori e Soleri, i due giocatori del reparto d’attacco rosanero con maggiori presenze in organico, è una coppia che si potrebbe tranquillamente definire... inedita. Prima dei match contro Spezia e Ascoli, infatti, il numero 9 e il numero 27 non avevano mai fatto coppia dal primo minuto. La prima volta in stagione è stata al Picco e non è andata benissimo, la seconda è stata quella di domenica e i due attaccanti hanno timbrato in contemporanea. Prima dell’avvento di Mignani, infatti, il Palermo giocava con l’attacco a 3 e che quindi non prevedeva l’utilizzo di due prime punte come lo sono Brunori e Soleri, tranne che in situazioni di emergenza. Corini, infatti, utilizzava il numero 27 solo ed esclusivamente per dare il cambio al capitano dei rosanero o, appunto in emergenza, per affiancarlo negli ultimi minuti di gioco alla ricerca di gol utili a riprendere una partita che magari si era messa male o che necessitava di maggiore peso in attacco. Da quando è arrivato Mignani, invece, con il varo del 3-5-2, le chance per gli attaccanti del Palermo sono sicuramente cresciute.