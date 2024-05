Calcio, il Palermo in ritiro pre-campionato a Livigno dal 7 al 20 luglio

Il prossimo ritiro pre-campionato del Palermo si svolgerà a Livigno, in provincia di Sondrio e a pochi chilometri dal confine svizzero. I rosanero si alleneranno in Valtellina dal 7 al 20 luglio, approfittando dei grandi benefici offerti dall’allenamento in altura e delle strutture all’avanguardia messe a disposizione dal Piccolo Tibet, a partire dal centro di preparazione olimpica Aquagranda, un polo di interesse internazionale che attira centinaia di atleti olimpici e non, in rappresentanza di decine di discipline e federazioni. L'organizzazione del ritiro sarà a cura di Kairos Sport in collaborazione con APT Livigno. La preparazione dei rosanero proseguirà dal 23 luglio: ulteriori dettagli saranno comunicati successivamente.