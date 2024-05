Un minuto di silenzio in tutti i campionati di calcio per la strage di Casteldaccia

Un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna (7 maggio 2024) e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi. È quanto disposto dal presidente della Figc Gabriele Gravina (nella foto) in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia.

Il Palermo ha chiesto e ottenuto dalla Lega di Serie B di potere commemorare la tragica morte degli operai rimasti uccisi ieri (6 maggio) a Casteldaccia in un incidente sul lavoro.

I calciatori rosanero scenderanno in campo con il lutto al braccio in occasione della prossima partita di campionato, l’ultima della stagione regolare prima dei playoff, contro il Südtirol alle 20,30 a Bolzano.