I play-off di Serie B, tutto quello che c'è da sapere

Le date erano già note, adesso la Lega B ha anche ufficializzato anche gli orari delle sfide dei play-off, dai quali uscirà la terza formazione promossa in Serie A, dopo il Parma e una tra Como e Venezia. Tutte le gare verranno disputate in notturna, alle 20.30, a partire delle sfide che apriranno le danze di questi spareggi. Il primo turno, quello preliminare, vedrà impegnate tutte le formazioni che hanno concluso la regular season dal quinto all’ottavo posto, tra le quali c’è anche Palermo che in base a come andrà l’ultima giornata può qualificarsi dalla sesta all’ottava posizione.

Si parte venerdì 17 con la sfida tra la 6ª classificata e la 7ª, poi il giorno seguente la gara tra 5ª (il Catanzaro) e l’8ª. Lunedì 20 e martedì 21 sarà tempo per le gare di andata delle semifinali, dove scenderanno in campo anche la terza e la quarta in classifica, ovvero la Cremonese e una fra Como o Venezia. Le gare di ritorno, in casa per le formazioni che hanno chiuso al terzo e al quarto posto, sono invece in programma il 24 e il 25. Le finali, infine, il 30 e il 2 giugno, con l’andata sul terreno di gioco della squadra con il peggior piazzamento. Solo nel turno preliminare in caso di parità si procederà con i supplementari, ma non sono previsti rigori. In caso di ulteriore parità avanzerà la meglio piazzata. In semifinale e finale, invece, in caso di parità non si procederà con l’extra-time ma si qualificherà chi ha ottenuto il miglior piazzamento nella regular season.