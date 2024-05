Vittoria e rilancio o nuova crisi, il bivio del Palermo che sfida lo Spezia: le probabili formazioni

Quattro giorni dopo essere tornato alla dura realtà, instillando anche nella mente dei fans più ottimisti il timore che questa squadra non riuscirebbe a cambiarla neppure Pep Guardiola, il Palermo si presenta oggi (primo maggio, stadio Alberto Picco, calcio d'inizio alle 15) sul campo dello Spezia col preciso compito di smentire tutti gli infausti presagi espressi dalla gara contro la Reggiana. Per convincere anzitutto se stesso che la stagione non è ancora finita, che in fondo contro gli emiliani la sconfitta è arrivata solo in seguito a due palle inattive, che con un po’ di attenzione in più e con qualche piccolo accorgimento tattico si possono nascondere le criticità dell’organico.

Non abbiamo certezze, ma l’accorgimento tattico che oggi Mignani dovrebbe proporre sul campo dello Spezia è l’impiego di Di Francesco in posizione più avanzata, qualcuno potrebbe definirlo seconda punta, altri (e crediamo sia preferibile) da secondo trequartista, al fianco di Ranocchia che dovrebbe avere ritrovato il passo per un’intera gara. Insomma il Palermo potrebbe adottare uno schieramento speculare a quello dello Spezia, un «3-5-2» (ma come detto sarebbe meglio parlare di «3-4-2-1») con cui provare a tenere il pallino del gioco grazie a un palleggiatore in più al posto di una punta vera, come è stato Mancuso in queste prime quattro gare. Un cambio quasi imposto dalla necessità di garantire una maglia da titolare a Ranocchia e Di Francesco, ma anche dal modesto rendimento di Mancuso in queste quattro gare, in cui Mignani gli ha dato grande fiducia, preferendolo anche al beniamino locale Soleri. Una soluzione tattica che infine troverebbe spiegazioni nel fatto che Mignani non vuole rinunciare alla difesa a tre, a quella zona «comfort» a cui ha spesso accennato, nella convinzione che in questo momento il Palermo anzitutto non deve prendere gol, tanto più contro il peggiore attacco del campionato qual è quello dello Spezia. Può anche pareggiare, ma non deve perdere per non compromettere quel briciolo di fiducia e di autostima che è rimasto.