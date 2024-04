Spezia-Palermo, l'arbitro sarà Pezzuto: ha diretto la gara vinta dai rosa a Lecco

Per la seconda volta in poche settimane si incrociano le strade del Palermo e dell’arbitro Ivano Pezzuto: quest’ultimo, designato per la gara di domani (primo maggio) alla Spezia, aveva diretto i rosa anche nella vittoriosa trasferta di Lecco (0-1) del 10 marzo.

I precedenti con il fischietto di Lecce sono in equilibrio per il Palermo, che prima della gara del Rigamonti-Ceppi aveva ottenuto quattro pareggi: due 0-0, in trasferta con il Sassuolo nel 2014/15 e in casa con il Cesena nel 2017/18, e due 1-1, al Barbera con il Venezia nel 2018/19 e a Pisa nel 2022/23. Non altrettanto positivo il rapporto con i rigori assegnati da Pezzuto: i rosa hanno infatti sbagliato dal dischetto sia contro i romagnoli (con Coronado) sia all’Arena Garibaldi (Brunori), mentre a Lecco il direttore di gara è stato sconfessato dal Var dopo aver ritenuto falloso un contatto in area tra Melgrati e il capitano del Palermo.