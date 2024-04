Ranocchia muove Di Francesco sulla scacchiera del Palermo

Uno per tutti, tutti per uno. La notizia del ritorno in gruppo di Ranocchia è sicuramente una delle migliori che il Palermo ha ricevuto nell’ultimo periodo. Il recupero dall’infortunio, da parte del centrocampista ex Empoli e Juventus, sicuramente gioverà al tecnico rosanero che, tuttavia, adesso dovrà muovere non poche pedine del proprio scacchiere tattico. Perché per un elemento della rosa recuperato e reintegrato, ce ne sono altri che di conseguenza potrebbero o perdere il posto oppure dovere cambiare ruolo, adattandosi a nuove posizioni in campo.

Dopo oltre 40 giorni lontano dai campi, Ranocchia è pronto a tornare per aiutare i propri compagni a uscire da un tunnel che li vede non vincere proprio dall’ultima presenza del numero 14 rosanero, l’ormai famosa trasferta di Lecco. Era un altro Palermo, con Corini in panchina e con un modulo tattico completamente diverso da quello attuale. Ranocchia, in quel match, giocò da trequartista di un 4-2-3-1: vestito che Corini aveva creato proprio per far sì che l’ex Empoli potesse esprimersi al massimo in mezzo al campo, fungendo da collante tra centrocampo e attacco. La stessa cosa che sicuramente gli chiederà Mignani, che a partire da domani (sabato 27 aprile) potrà sfruttare Ranocchia o dall’inizio o a partita in corso. Decisive, in tal senso, queste ultime due sedute di allenamento per capire quanto Ranocchia potrà incidere e aiutare i propri compagni.