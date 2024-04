Per il Palermo i finali show sono un ricordo, nella ripresa non si gioisce più

Nella scorsa annata l’atteggiamento troppo remissivo nei secondi 45’ era costato l’accesso ai play-off, con il Palermo trovatosi in più d’una partita a essere rimontato e non sapersi riportare in vantaggio. Nel campionato corrente la qualificazione agli spareggi per la Serie A non sembra a rischio, visto il margine abbastanza ampio sulle inseguitrici, ma il bilancio dell’ultimo periodo nei secondi tempi non può trasmettere buone sensazioni.

Da quando si è insediato sulla panchina rosanero, Mignani non ha ancora potuto assistere a un gol dei suoi ragazzi dal 46’ al 90’: le tre reti complessive realizzate contro Sampdoria (due) e Cosenza (una, nessuna col Parma) sono infatti arrivate tutte nelle prime frazioni, mentre nelle seconde il Palermo ha sempre tirato un po’ il freno a mano e non è riuscito a trovare dai cambi le energie e i guizzi per volgere il risultato dalla sua parte. Si tratta di un malessere che per i rosa va avanti dalle gare in cui si è chiusa l’era Corini: nelle ultime quattro con l’ex tecnico (Brescia, Lecco, Venezia e Pisa) l’unica marcatura nella ripresa era arrivata con Brunori all’Arena Garibaldi, ma nemmeno quella bastò per evitare una sconfitta in seguito alla quale il City Group ha optato per l’avvicendamento in panchina.