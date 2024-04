Contro la Reggiana il Palermo ha bisogno anche dei tifosi, i biglietti venduti a quota 5.000

Ritrovare il successo in campionato, che manca da cinque partite, per alimentare la speranza di poter migliorare, seppur leggermente, la classifica e arrivare nelle migliori condizioni possibili ai play-off. È questo l’obiettivo del Palermo nella sfida di sabato (27 aprile) contro la Reggiana, lo stesso sentimento che ha spinto, quando ancora mancano due giorni, circa 5.000 tifosi ad acquistare il biglietto per assistere alla gara. E per il Palermo sono buone notizie, perché sabato ci sarà anche bisogno dei tifosi per ritrovare un successo che manca da troppo tempo.

Il picco di spettatori è stato registrato nel momento più alto toccato dalla squadra fin qui in campionato, contro il Como con 31.211 spettatori. Una sfida contro una diretta concorrente, in un periodo della stagione, nella quale il Palermo sembrava poter riuscire a spiccare il volo e giocarsi un posto per la promozione nella massima serie. Quindi, a dar ancora più valore ai dati in vista del match contro la Reggiana c’è il momento della stagione e l’avversario che affronteranno i rosanero, che chiaramente non è né una diretta concorrente, né tantomeno una formazione blasonata. Si tratta però della penultima gara che il Palermo giocherà in casa nella regular season, l’ultima - prima dei play-off - sarà invece la sfida contro l’Ascoli alla 37ª del campionato. L’apporto del pubblico non è mai mancato alla squadra e in questo rush finale di stagione sarà ancor più determinante, sia in casa che in trasferta. I tagliandi saranno in vendita fino alle 16.10 di sabato: 18 euro le curve, 23 la gradinata e 39 la tribuna.