Pre-gara all'insegna della cordialità e dell'ospitalità al Barbera. Il presidente del Palermo Dario Mirri ha ricevuto Kyle Krause, l’imprenditore americano proprietario del Parma, al quale ha donato una maglia della squadra con il suo cognome e un simbolico numero 1, per la formazione che per quasi tutto il campionato è stata in testa.