Il Palermo a Parma, Mignani: «Dobbiamo avere l’ambizione di andare a prendere quelli che sono davanti»

«Incontriamo la prima in classifica, la più forte di tutti. Sarà un test impegnativo e veritiero. Sono curioso, voglio capire quanto la squadra ha lavorato in questa decina di giorni per arrivare bene a questa partita». Lo ha detto l’allenatore del Palermo Michele Mignani alla vigilia della partita di domani sera alle 20,30 allo stadio Barbera contro il Parma.

«Non vado più in là della partita di domani - ha risposto Mignani a chi gli ha chiesto quale sia l’obiettivo della squadra nelle ultime cinque giornate della stagione regolare - Dobbiamo avere l’ambizione di andare a prendere quelli che sono davanti, è una questione di mentalità. Lo pensa anche la società. Non posso permettermi di andare troppo oltre col pensiero: abbiamo lavorato un giorno in meno rispetto alla settimana tipo e sono qui da poco. E affrontiamo una squadra che ha lo stesso allenatore da due anni».

A proposito delle rimonte subite, che per il Palermo continuano ad essere una costante anche dopo il cambio allenatore, Mignani preferisce puntare sul fatto che i rosanero sono in grado di andare in vantaggio. «Difficile dare una spiegazione almeno per le mie partite - ha detto - è vero che con la Sampdoria ci siamo abbassati troppo, ma con il Cosenza e anche con i doriano non abbiamo rischiato tantissimo. Con la Samp abbiamo preso un gol da fuori area e con il Cosenza su rigore. Certamente dobbiamo essere più bravi: se concediamo al Parma le stesse occasioni delle ultime due partite prendiamo gol. Quella emiliana è una squadra che ha tanta qualità e fisicità. Ma dovremo essere anche propositivi e provare a lasciare il segno. Sarà una partita complicata per noi, ma vogliamo che lo sia anche per loro».