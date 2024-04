Palermo, la soddisfazione di Buttaro: «Il gol di Cosenza ripaga i miei sacrifici»

«A Cosenza è stata una buona partita, siamo un po’ amareggiati per il risultato perché ci servivano i tre punti. Però è andata così, adesso si pensa solo alla prossima partita di venerdì contro il Parma». Lo ha detto il difensore del Palermo Alessio Buttaro a proposito della partita pareggiata 1-1 a Cosenza sabato scorso. Il giocatore aveva segnato il gol del momentaneo 1-0 per i rosanero.

«Abbiamo disputato un buon primo tempo - ha proseguito Buttaro - e siamo riusciti ad andare meritatamente in vantaggio, poi purtroppo abbiamo subito il rigore nella ripresa. Abbiamo provato ancora a ribaltare la situazione, ma non ci siamo riusciti. Sono contento per il gol, voglio dedicarlo alla mia famiglia e ai miei compagni. È un gol che arriva dopo un periodo in cui sono stato lontano dal campo. Sono felice di essere rientrato in questo modo. Certamente è stato un gol molto importante per me, mi dà la forza di andare avanti e ripaga i miei sacrifici, ma l’avrei barattato con la vittoria».