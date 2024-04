Palermo, Henderson: «Dobbiamo arrivare in forma ai playoff per fare grandi cose»

«Sono due punti persi, ma sono orgoglioso della squadra che ha fatto una grande prestazione». Tutto l’attaccamento alla maglia di Liam Henderson, centrocampista del Palermo, dopo il pareggio per 1-1 contro il Cosenza. Oggi lo scozzese ha giocato titolare nel centrocampo disegnato da Mignani: «Devo essere professionale ogni giorno e dare il massimo. Sono contento per Buttaro - ha aggiunto - che ha giocato dopo molto tempo e ha anche fatto gol».

Per Henderson le idee del nuovo allenatore sono evidenti e ai playoff (non ancora aritmeticamente raggiunti) il popolo rosanero può sognare: «Possiamo venirne fuori alla grande. ma dobbiamo arrivarci al meglio. Si vedono tanto le giocate chieste dal nostro allenatore. I nostri tifosi ci daranno una grande mano».

La concorrenza non è un problema per il centrocampista: «Siamo tanti in quel ruolo e con molta qualità, ma soprattutto siamo amici e contenti per chi fa bene»