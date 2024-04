Le formazioni ufficiali di Cosenza-Palermo, Buttaro a destra e Henderson in mezzo le novità

Buttaro esterno di destra a centrocampo ed Henderson in mediana sono le novità di formazione nel Palermo per la sfida di Cosenza al San Vito Marulla (fischio d'inizio alle 16.15). Il difensore, dunque, vince il ballottaggio con Segre sulla corsia di destra dove era stato provato in settimana. L'ex Toro esce anche dall'undici titolare, rispetto alla gara con la Samp. In mediana c'è l'ex Empoli. Confermato il modulo con Di Francesco dietro le due punte.

Cosenza (3-5-2): 1 Micai; 23 Venturi, 5 Camporese, 13 Meroni; 31 Canotto, 26 Praszelik, 14 Calò, 98 Zuccon, 99 Frabotta; 9 Tutino 16 Antonucci. In panchina: 77 Marson, 12 Lai, 17 Cimino, 18 Gyamfi, 35 Occhiuto, 6 Fontanarosa, 11 D’Orazio, 34 Florenzi, 42 Voca, 24 Viviani, 30 Mazzocchi, 19 Crespi, 10 Forte. Allenatore: Viali

Palermo (3-4-1-2): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni; 25 Buttaro, 4 Gomes, 53 Henderson, 3 Lund; 17 Di Francesco; 7 Mancuso, 9 Brunori. In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 15 Marconi, 8 Segre, 31 Aurelio, 6 Stulac, 80 Coulibaly, 11 Insigne, 70 Traorè, 27 Soleri. Allenatore: Mignani

Arbitro: Marinelli di Tivoli