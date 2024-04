Cosenza-Palermo, restrizioni per i tifosi rosanero: le indicazioni dell'osservatorio nazionale

Bisognerà avere la «Siamo Aquile card» ed essere residenti nelle provincia di Palermo per assistere alla partita del Palermo nel settore ospiti dello stadio San Vito Marulla.

Cosenza-Palermo, prossimo match di Serie B in programma sabato alle 16.15 (al San Vito Marulla), è infatti considerata una partita a rischio dall’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

L’organo competente ha emanato alcune prescrizioni per i tifosi ospiti: i residenti a Palermo, possessori della Fidelity Card, potranno acquistare i tagliandi solo nel settore ospiti dello stadio.

A chiarire tutto è la nota ufficiale dell’osservatorio Nazionale, che informa i supporters: «Per l’incontro di calcio di Serie B Cosenza-Palermo in programma il 13 aprile 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative:– vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Palermo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Palermo Football Club – impiego di un adeguato numero di stewarding;– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore».