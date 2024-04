Novecento tifosi rosa all’Arena Garibaldi per Pisa-Palermo: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

A caccia della seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo quella di Lecco. Il Palermo andrà a Pisa nel giorno di Pasquetta (ore 15) per cercare di riscattare la sconfitta casalinga contro il Venezia (0-3). La squadra di Corini si trova al quinto posto a 49 punti, il quarto dista ben 6 punti. Nonostante il periodo negativo, tuttavia, i tifosi hanno scelto di affiancare come al solito i rosanero. All’Arena Garibaldi, dove torneranno anche i tifosi del Pisa dopo la protesta, il settore ospiti è esaurito.

I palermitani al seguito saranno 900. Per chi però non potrà vedere la partita allo stadio, dove sarà possibile gustarsi il match? Il match sarà disponibile infatti sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. Si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone, anche dall'estero, all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e negli stati dove l'app Dazn è presente al di fuori dell'Ue, ovvero Brasile, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Canada.