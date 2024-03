Palermo, Corini sfida il Pisa: «Ho già in mente la formazione, pronti ad un grande finale di stagione»

«La volontà è quella di arrivare più in alto possibile in classifica. Ai playoff la mentalità può fare la differenza». Eugenio Corini carica il Palermo a due giorni dal match contro il Pisa e spiega le condizioni di alcuni calciatori: «Lucioni e Diakité sono rientrati a inizio settimana. Abbiamo gestito Di Mariano che è rientrato in gruppo. Insigne è rientrato giovedì, deve ritrovare la condizione ma non ha più fastidio. Abbiamo dovuto gestire Traorè, ha subito un colpo con il Lommel: anche lui è pienamente recuperato. Sono abbastanza orientato sulla formazione. I ragazzi sono pronti a fare una grande partita», ha detto con convinzione.

Sulla mancanza di equilibrio Corini ha così rassicurato: «Oggettivamente, dal punto di vista offensivo, abbiamo dati importanti, non è così in fase difensiva. Serve consolidarsi dal punto di vista difensivo. In queste due settimane abbiamo certificato questo lavoro, bisogna consolidare la difesa».

L’allenatore bresciano ha poi analizzato le cadute della squadra in questo campionato, senza comunque perdere speranza in vista del finale di stagione: «Questa squadra ha la forza mentale per fare un gran finale di campionato, purtroppo abbiamo perso troppi punti in casa, mentre in trasferta abbiamo fatto bene. Gli errori hanno influenzato sul giudizio generale, dobbiamo consolidare il nostro valore». Sul centro sportivo, che sarà inaugurato il 7 aprile, ha infine concluso: «Fa capire quanto il City Group si stia radicando in città. È un segnale fondamentale per far capire le intenzioni di questo gruppo».