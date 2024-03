Il 7 aprile l’inaugurazione del nuovo centro sportivo del Palermo: maxischermi al Renzo Barbera per i tifosi

Domenica 7 aprile sarà speciale per il Palermo e i suoi tifosi. Verrà infatti inaugurato il primo centro sportivo della storia del club in oltre 120 anni, con l’apertura dei battenti e il canonico taglio del nastro. Nella struttura di Torretta saranno presenti tante istituzioni politiche e sportive, oltre che il management del club rosanero e di City Group. Per i tifosi sarà anche il "Legend Day": a partire dalle 11, allo stadio Renzo Barbera, potranno assistere dalla tribuna coperta al collegamento live da Torretta attraverso dei maxischermi posti all’interno dello stadio.

A darne la notizia è stato il Palermo: «Per questa occasione sul prato dell’impianto di viale del Fante sfileranno alcune legends del club, una rappresentanza di ex calciatori del Palermo che hanno scritto pagine indelebili della storia del club – si legge nella nota diffusa dalla società -. Ad accogliere le nostre "Vecchie Glorie" la giornalista di Sky Sport Marina Presello, con la partecipazione straordinaria di Salvo Ficarra e Roberto Lipari, oltre a tanti content creators ed influencer delle più popolari community sportive italiane e il djset di Radio Time».