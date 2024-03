Palermo, dopo la sosta una sola vittoria nell’era Corini: contro l’Ascoli l’unico successo

Il Palermo dopo la sosta ha vinto solo una partita da quando siede Corini in panchina. Spesso, dopo la pausa per le nazionali, i rosanero non hanno trovato la giusta concentrazione e sono rimasti, per così dire, in vacanza. Il prossimo avversario, nel giorno di Pasquetta, sarà il Pisa di Aquilani.

Una squadra in salute e che per la prima volta in stagione lotta per un posto ai playoff. Andando indietro nel tempo, il primo match dopo la sosta è stato quello contro il Sudtirol del 22 ottobre 2022, al Renzo Barbera: finì 0-1 con gol di Odogwu e papera incredibile di Pigliacelli che, rinviando sui piedi dell’attaccante, regalò la rete che decise la gara. Più avanti, il 27 novembre, i rosanero ospitarono il Venezia per il match valevole la 14esima giornata di serie B. Anche in questo caso stesso punteggio (0-1) e 0 punti. Altra sconfitta ad aprile 2023, quando al Tardini di Parma il Palermo perse 2-1. A nulla servì il momentaneo pareggio di Soleri nel primo tempo, visto che a risolvere l’incontro ci pensò Coulibaly nella seconda frazione.