Palermo, Open day per i tifosi rosanero: info e prezzi

Il Palermo apre le porte ai suoi tifosi in occasione delle festività pasquali. Sabato 30 marzo, ci sarà per loro un nuovo Open Day rosanero. Gli appassionati avranno la possibilità di visitare aree che normalmente sono chiuse al pubblico: spogliatoi, tunnel, area interviste, sala stampa, panchine a bordo campo e tanto altro. Ma soprattutto, potranno accedere al Palermo Museum, dove avranno la possibilità di respirare la storia ultracentenaria del club rosanero.

Cosa accade dietro le quinte e cosa c’è dietro una partita del Palermo? I tifosi potranno scoprirlo. I biglietti saranno disponibili dalle 14 di oggi al costo di 7 euro più commissione di servizio e fino ad esaurimento disponibilità, per garantire la gestione dei flussi dei visitatori.

Il club rosanero ha proposto anche offerte speciali: «Ogni adulto possessore di biglietto potrà portare liberamente massimo tre bambini di età fino ai 10 anni compiuti. Per i bambini dagli 11 anni compiuti in su sarà necessaria l’emissione di un biglietto come per gli adulti. Per ogni transazione è possibile acquistare un massimo di quattro biglietti e solo nella fascia oraria scelta», si legge nel comunicato diffuso dal club sul sito ufficiale.