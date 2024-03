Palermo, Lucioni si allena in gruppo: a Pisa ci sarà

Difficilmente, però, partirà titolare. Contro i toscani, il centrale di 36 anni aveva giocato l’ultimo match di campionato prima dell’infortunio, al Renzo Barbera. Disputó 81 minuti e i rosanero vinsero 3-2 davanti i propri tifosi. Fu il match della svolta per la squadra di Eugenio Corini, che da quel momento ottenne 9 risultati utili in 10 partite (l’unica sconfitta contro il Cittadella in trasferta, per 2-0). Dal Pisa al Pisa dunque: il match della ipotetica rinascita per Lucioni e chissà anche per i siciliani, dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 gare. L’ultima volta che Lucioni fu convocato risale al 13 gennaio scorso, al Tombolato di Cittadella, poi una ricaduta lo costrinse al nuovo stop forzato. Mancano ancora 6 giorni al match e le sue condizioni sono da valutare ma filtra ottimismo.

Fabio Lucioni è tornato ad allenarsi in gruppo a Torretta e tutto lascia presupporre che sarà convocato per la sfida del primo aprile, giorno di Pasquetta, contro il Pisa.

Si potrebbe rivedere, non dall’inizio ma a partita in corso, la coppia Ceccaroni-Lucioni; sarebbe soltanto la tredicesima presenza per entrambi, nella stessa partita, in questo campionato. Intanto Eugenio Corini, che dovrebbe passare contro i nerazzurri alla difesa a tre, aspetta il rientro dei 4 nazionali, oggi tutti impegnati.

Nedelcearu con la Romania affronterà la Colombia a Madrid (ore 20.30) in una amichevole pre campionati Europei, Vasic con la sua Serbia U21 se la vedrà con l’Irlanda del Nord, Desplanches con l’Italia U21 giocherà contro la Turchia U21 e Lund infine sarà impegnato con gli Stati Uniti (solo panchina per lui in Stati Uniti-Giamaica 3-1 e Messico-Stati Uniti 0-2).