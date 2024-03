Palermo, Brunori punta sul gruppo: «Periodo difficile ma possiamo uscirne insieme, siamo uniti»

«Non è un momento facile per noi ma ne abbiamo passati altri in campionato e ne siamo usciti con la forza del gruppo». Parole da vero capitano quelle di Matteo Brunori, attaccante del Palermo.

Il numero 9 rosanero ha analizzato ai microfoni del club il periodo negativo della sua squadra: «Per noi è questo momento difficile, è una prova per prepararsi al meglio al rush finale di stagione. L’unione del gruppo è sempre stata la nostra forza, l’arma in più. Dai momenti difficili ne siamo usciti stando insieme, non c’è stato mai nessun problema. Siamo più uniti di sempre, sappiamo che è un momento di difficoltà ma ne possiamo uscire insieme».

Un pensiero va poi alla società, a cui i giocatori sono sempre riconoscenti: «È molto ambiziosa, pretende tanto, sta a noi fare del nostro meglio. Il City Group ci mette a disposizione tutto per fare il massimo in campionato».

In questo campionato Brunori ha segnato 12 gol in 29 partite e ha fornito anche 4 assist. Il Palermo si sta affidando a lui in queste ultime giornate: nelle ultime 6, ha segnato infatti ben 4 gol contro Como, Cremonese, Ternana e Brescia. A secco nelle ultime due partite contro Lecco e Venezia, il capitano rosanero vuole tornare a timbrare in trasferta contro il Pisa.