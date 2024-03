Palermo, Segre a dieta di… gol: il centrocampista non segna da sette partite

Dal 10 dicembre al 2 febbraio il Palermo ha ottenuto 4 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Ma soprattutto Jacopo Segre, di ruolo centrocampista, è stato l’attaccante aggiunto con 6 reti in 8 partite. Dal 10 febbraio al 15 marzo, il piemontese ex Torino non ha segnato però nessun gol e la squadra di Corini ha conquistato 3 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio, abbandonando il sogno promozione diretta. Un digiuno di 7 partite che fa notizia, soprattutto perché Segre aveva segnato per tre partite consecutive contro Parma, Pisa e Como e poi contro Modena, Catanzaro e Bari.

Nel mezzo, aveva rifiatato soltanto con Cremonese e Cittadella. Se c’è un cronometro della crisi che sta attraversando il Palermo, questo porta con sé (anche) il numero 0 sulla casella gol segnati dal numero 8, che nelle ultime sette si è praticamente fermato. Di fatto, da quando Corini ha deciso di cambiare modulo arretrando proprio la posizione della mezzala accanto a Gomes. Con il 4-2-3-1, infatti, Segre gioca più basso al fianco del francese e ha più compiti di rottura e copertura. Una mossa che aveva fatto bene (anzi, benissimo) a Filippo Ranocchia, che da trequartista aveva segnato 4 gol nelle sue prime 5 partite con la maglia dei siciliani.