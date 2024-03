Le 100 presenze in rosanero per Soleri, l'omaggio dei tifosi: «Edo uno di noi»

Con l’ingresso in campo nel match contro il Venezia, Edoardo Soleri ha raggiunto le 100 presenze con la maglia del Palermo. L’attaccante romano aveva preso il posto di Segre al minuto 78. Certo, avrebbe voluto festeggiare in modo diverso un traguardo così importante (non certo con una sonora sconfitta per 0-3), ma l’attaccante di 26 anni può essere contento per essere entrato nella storia del club.

«Cento presenze in maglia rosa per Edo, uno di noi», ha scritto il club di viale del Fante sui propri canali social. Soleri è entrato così tra i centenari della società, dopo Brunori (115 gettoni) e Marconi (105). La sua avventura in rosanero iniziò nel 2021, l’8 agosto. Entrò in campo contro il Latina, al Renzo Barbera, nella sfida valevole per la prima giornata del campionato di serie C. Da quel momento in poi tanto amore e generosità, due armi che hanno portato il pubblico rosanero dalla sua parte.