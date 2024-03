Palermo, Di Francesco: «Crediamo ancora nella Serie A, da Pisa in poi vogliamo finire in crescendo»

«Quella contro il Venezia è stata una brutta sconfitta che non ci aspettavamo, avevamo preparato la partita in una determinata maniera, ma le cose non sono andate come desideravamo. Peccato perché eravamo partiti in maniera positiva nel primo quarto d’ora, ma poi, soprattutto dopo il primo gol subito, abbiamo giocato al di sotto delle aspettative». Lo ha detto l’attaccante del Palermo Federico Di Francesco alla ripresa degli allenamenti a proposito della sconfitta subita venerdì sera contro il Venezia al Barbera per 3-0.

«Ci tenevamo e ci dispiace tanto - ha aggiunto Di Francesco - perché era un’occasione importante per dimostrare il nostro valore, non ci siamo riusciti e bisogna fare i complimenti al Venezia perché ha fatto un’ottima gara. Non siamo riusciti a reagire al gol subito, siamo stati confusionari nel ricercare il pareggio. In queste partite serve equilibrio e noi non siamo stati lucidi. Dopo la partita c’era grande delusione, perchè sapevamo che per noi era un’occasione importante».