Palermo, Corini studia nuove mosse: possibile il ritorno alla difesa a tre

«Valuterò un cambio di modulo». Eugenio Corini, allenatore del Palermo, aveva detto questo in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro il Venezia. I rosanero sfrutteranno la pausa per riordinare le idee e affrontare nel migliore dei modi le ultime 8 giornate di campionato. Si ritornerà il primo aprile, a Pisa, in trasferta. L’allenatore bresciano, quindi, potrebbe attuare delle modifiche tattiche a partire dalla difesa, il reparto che più di ogni altro sta andando in sofferenza (sono 41 i gol subiti in stagione). L’ipotesi è quella di un ritorno alla schieramento a tre, con la scelta di tre difensori centrali di posizione in grado, in teoria, di assicurare più copertura. Uno di questi dovrebbe essere Fabio Lucioni, che manca dalla diciassettesima giornata e potrebbe tornare contro i toscani. È innegabile, infatti, che la sua esperienza manchi a questo Palermo. Ma non solo, con essa anche il suo senso della posizione e il suo temperamento.

I nuovi moduli potrebbero essere o il 3-5-2 o il 3-4-3. Nel primo caso si tratterebbe di un ritorno. Lo scorso anno Corini lo ha adottato per ben 20 volte in stagione, precisamente dalla diciassettesima giornata e fino al termine del campionato. Un cambio di abito, che fu pensato dopo il pareggio per 0-0 contro il Como nel turno precedente, ma in generale dopo una serie di prestazioni non esaltanti. Potrebbe accadere di nuovo, ma questa volta sarebbe un paradosso. Sì, perché la dirigenza ha operato nel calciomercato con la ferma volontà di costruire un 4-3-3 o un 4-2-3-1. La soluzione del 3-5-2, infatti, garantirebbe (forse) maggiore copertura ma allo stesso tempo rischierebbe di sacrificare la batteria degli esterni. I due di centrocampo dovrebbero essere infatti Lund a sinistra (o Aurelio, più indietro nelle gerarchie) e Diakitè certamente a destra. In avanti, al fianco di Brunori, potrebbe giocare uno tra Mancuso, Soleri e Di Mariano. Quest’ultimo ha già fatto quel ruolo, anche se non è propriamente il suo.