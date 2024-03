Palermo-Venezia, le formazioni ufficiali: Henderson al posto dell'infortunato Ranocchia

Il Palermo stasera affronta al Barbera il Venezia. Un match d'alta classifica importante per il posizionamento nella griglia dei play-off e, nelle speranze delle due squadre, anche per mantenere vivo il sogno di agganciare il secondo posto, che vale la promozione diretta in Serie A.

Fra i rosa giocherà dal primo minuto Henderson. Corini ha risolto il rebus, la soluzione era la più pronosticata. Henderson dovrebbe giocare nella posizione di Ranocchia, assente oggi per un problema muscolare. Dovrebbe cioè fungere da mezzala-trequartista, soprattutto nel pressing alto, quando la palla è al Venezia in fase di costruzione del gioco. Ma anche in fase propositiva, là dove Ranocchia si è rivelato importante anche e soprattutto in fase realizzativa.

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Venezia, valevole per la 30a giornata del campionato di Serie B 2023-2024, in programma alle ore 20.30.

PALERMO (4-2-3-1): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 8 Segre, 4 Gomes; 10 Di Mariano, 53 Henderson, 17 Di Francesco; 9 Brunori (cap.)