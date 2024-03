Palermo, col Venezia un'altra finale: Henderson si candida per sostituire Ranocchia, l'outsider è Vasic

A settembre i rosa passarono al Penzo con tre gol di Brunori dando il primo vero segnale al campionato. Oggi tenteranno il bis, che avrebbe una grande portata, perché consentirebbe di ridurre a due punti il distacco con i lagunari che si sono insediati al terzo posto. In attesa del Como che ospita domani il Pisa. Ma più complessivamente, visto che non è una corsa a due, consentirebbe di sperare ancora in una seconda posizione che seppur lontana è ancora matematicamente possibile con nove partite da giocare. Non ci rifugiamo nella retorica, quella di stasera è una partita che vale doppio, uno di quei confronti diretti che può segnare tutta la stagione rosanero, anche moralmente.

L’assenza di Filippo Ranocchia è pesante. Inutile girarci attorno, il giovane di scuola juventina ha accusato un paio di battute a vuoto forse anche per stanchezza ma la sua fantasia ha acceso la fase offensiva rosanero, migliorando anche il rendimento degli esterni. Oggi Ranocchia non ci sarà per un problema muscolare e Corini dovrà trovare il sostituto. La sensazione è che non abbia ancora deciso. Il favorito per prenderne il posto è Henderson, che nel ruolo di «sottopunta» non ha mai convinto. Ma non ha convinto neppure Coulibaly. Del resto se così non fosse non si spiegherebbe l’acquisto di Ranocchia a gennaio. Si tratta di giocatori forti fisicamente ma dalla tecnica non eccelsa, bravi più a fare i mediani che i trequartisti, e dunque per la sostituzione di Ranocchia la partita è ancora aperta con l’outsider Vasic in agguato.

Con o senza Ranocchia (mancherà per affaticamento anche Insigne, che difficilmente avrebbe giocato nella formazione titolare) il Palermo per battere il Venezia deve crescere in ogni parte del campo, perché le ultime prestazioni dicono senza possibilità di dubbio che questa squadra non è in salute. Il risultato di Lecco è stato prezioso ma la prestazione, senza giri di parole, è stata disarmante. Il Palermo deve migliorare in difesa, dove Lund e Diakité da qualche settimana spingono poco e male e dove sulle palle alte ha concesso troppo agli avversari; deve migliorare in mezzo al campo dove Gomes e Segre pur correndo a perdifiato spesso danno la sensazione di essere due perfetti sconosciuti, deve migliorare in avanti dove l’apporto degli attaccanti esterni è sempre molto evanescente. Ogni reparto di questa squadra ha margini di miglioramento e non c’è occasione migliore di quella di questa sera per provarci. Chiedere bel gioco forse è troppo, ma dopo Ternana, Brescia e Lecco qualcosa in più sarà necessario per battere questo Venezia di Vanoli forte fisicamente, compatto nel suo tradizionale 3-5-2, col possente finlandese Pohjampalo in avanti (capocannoniere del torneo con 16 gol), e con due esterni come Candela e Zampano che hanno sempre creato problemi al Palermo. Gente che lotta.