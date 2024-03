Palermo-Venezia, raggiunta quota 22.450 spettatori. Il club sui social: «Non fermiamoci»

Non saranno i 31.211 dello scorso 17 febbraio, in occasione del match tra Palermo e Como, ma i tifosi rosanero risponderanno comunque presente al prossimo appuntamento col Venezia. Come annunciato dal club sui propri canali social, saranno almeno in 22.450 per il prossimo match interno. Fischio d’inizio alle ore 20.30, venerdì 15 marzo; ancora qualche ora per comprare il proprio tagliando, fino alle 20.15 di domani o comunque ad esaurimento disponibilità. Ancora al fianco della propria squadra, ancora una buona cornice di pubblico per una gara che vale tanto. La squadra di Corini, infatti, affronterà la terza forza del campionato cadetto con 54 punti. Ne ha 49, invece, il Palermo, quinto in serie B.

La vittoria esterna a Lecco (0-1) non ha acceso gli entusiasmi ma ridato un po’ di fiducia ad un ambiente rassegnato dopo le due sconfitte consecutive con Ternana (2-3) e Brescia (4-2). In un campionato camaleontico come quello che sta vivendo il Palermo, la certezza sono i tifosi: sempre numerosi sia in casa che in trasferta. Visti i numeri e il tempo ancora a disposizione per comprare il biglietto, c’è da attendersi almeno 25.000 spettatori al Barbera. Intanto l’appello del club è forte e chiaro: «Non fermiamoci e riempiamolo».