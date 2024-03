In oltre 25.000 attesi al Barbera per Palermo-Venezia: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Venerdì 15 marzo alle ore 20.30 è in programma Palermo-Venezia. Il match sarà valido per l’anticipo della trentesima giornata del campionato di serie B. Dopo il successo di misura contro il Lecco la squadra di Corini vuole tornare a vincere anche al Barbera, dove dopo cinque successi di fila si è dovuta arrendere di fronte alla Ternana (2-3). I rosanero, al quinto posto in classifica, se la vedranno con la terza forza del campionato, a quota 54 punti in classifica. Cinque punti dividono le due squadre: il Palermo ne ha infatti 49. I veneti sono reduci dal successo casalingo, per 3-1, contro il Bari.

All’andata furono ì rosanero a spuntarla, col risultato di 1-3. Al Barbera, sono previsti oltre 25 mila spettatori per una partita che vale tanto in ottica playoff. Ma dove sarà possibile guardare il match? La copertura televisiva sarà come al solito completa. Il match sarà disponibile infatti sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. Si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone, anche dall'estero, all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e negli stati dove l'app Dazn è presente al di fuori dell'Ue, ovvero Brasile, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Canada.