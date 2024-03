Palermo, la carica di Ranocchia: «Credo ancora nel sogno della serie A diretta»

«Le due sconfitte non ci hanno tolto convinzioni, crediamo ancora alla promozione diretta». Parola di Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo. Un pensiero suo e di tutta la squadra, che dopo la vittoria di misura contro il Lecco crede di poter chiudere al meglio la stagione: «Abbiamo dimostrato grande spirito di gruppo – ha detto l’ex Juventus sul match del Rigamonti – contava soltanto vincere per noi e lo abbiamo fatto. Era una gara insidiosa ma con determinazione l’abbiamo portata a casa. I tifosi? Ci hanno seguito in tanti nonostante le tante difficoltà, per noi significa molto tutto questo».

Il secondo posto è distante sette punti, ma Ranocchia crede ancora nel sogno serie A diretta: «La vittoria con il Lecco ci dà autostima, siamo ancora in lotta per la promozione diretta. Col Venezia (prossimo avversario dei rosanero, ndr) possiamo fare una grande gara, siamo carichi. La nostra gente ci darà una grande mano, giochiamo in casa e non vogliamo deluderli. Dobbiamo dimostrare – ha continuato – di essere tornati sulla strada giusta». Ben 4 gol in 8 presenze per il centrocampista, arrivato nel capoluogo a gennaio ma già leader tecnico della mediana rosanero: «Sono soddisfatto di quello che sto facendo a Palermo, il mio obiettivo è fare ancora più gol. Ho trovato un gruppo affiatato e solido, c’è una bella simbiosi, mi sono ambientato bene e velocemente. Ho visto le bellezze della città, le persone sono molto calorose, il calcio si vive in maniera diversa».