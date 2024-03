Palermo, Corini fiducioso: «Settimana terribile ma alla promozione crediamo ancora»

«Questa è stata una settimana terribile, ma noi alla promozione ci crediamo ancora». Corini esterna fiducia in conferenza stampa a due giorni dal match che vedrà il suo Palermo impegnato a Lecco.

«Non siamo da primi due posti», aveva detto Corini dopo la sconfitta a Brescia, che chiarisce il pensiero: «Era riferito alle ultime due partite - ha spiegato - , noi non abbiamo fatto punti e le concorrenti sì. Questo significa che è più difficile raggiungerli, le due sconfitte ci hanno riportato indietro ma ci proveremo fino alla fine, in maniera ufficiale per noi la partita di Lecco significa ripartire e fare punti. Magari cosa è successo a noi può capitare a chi ci sta davanti. Ci sono un sacco di punti da fare ancora. Oggi la distanza è più ampia e dobbiamo colmarla».

Nove gol subiti nelle ultime tre partite, una fase difensiva al collasso. L’allenatore ha provato a dare una spiegazione: «Bisogna vedere come e perché li abbiamo subiti. Noi proviamo a giocare ma sappiamo quanto è importante trovare la compattezza che avevamo perso dopo i risultati negativi. Poi con gli acquisti di gennaio abbiamo messo dentro altri giocatori. Le ultime tre ci hanno penalizzato ma la ricerca sarà continua anche per consolidare la fase difensiva». Per Corini esistono errori tecnici e tattici ma non di concentrazione: «C’è sempre stata la volontà di fare cose importanti e fare di tutto per rimettere in piedi il campionato. A volte l’ansia ti porta fuori equilibrio».