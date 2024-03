Attesi 1.000 tifosi rosanero per Lecco-Palermo: ecco le opzioni in tv, diretta testuale su Gds.it

Il Lecco per regalarsi una minima speranza di salvezza, il Palermo per blindare sempre di più la partecipazione ai playoff e cercare di riavvicinarsi almeno al quarto posto. Fischio d’inizio domenica (10 marzo) alle 16.15, allo stadio Rigamonti Ceppi. Altra trasferta per gli uomini di Corini e altra invasione dei tifosi palermitani.

Ad un’ora dall’inizio della vendita dei tagliandi, il 5 marzo, erano già esauriti i mille biglietti messi a disposizione dal club lombardo per gli ospiti. Altro sold out nel settore ospiti, come sempre accaduto in questa stagione. Una spedizione che fa rumore, soprattutto alla luce degli ultimi deludenti risultati della squadra. Ma la fede, si sa, è incondizionata.

C’è chi però guarderà il match da casa; come al solito la copertura televisiva sarà totale. La partita sarà disponibile infatti in diretta tv sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. Si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l'app su tablet o cellulare/smartphone, anche dall'estero, all'interno dei Paesi dell'Unione Europea e negli stati dove l'app Dazn è presente al di fuori dell'Ue, ovvero Brasile, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Canada. L'alternativa è vedere la gara accedendo al sito tramite cellulare, tablet o pc/notebook/computer. Streaming anche su Sky Go o Now Tv.