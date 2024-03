Palermo, invasione di campo allo stadio Barbera: Daspo per 3 tifosi

Il questore di Palermo ha emesso tre Daspo nei confronti di altrettanti tifosi che sono entrati in campo alla fine della partita di calcio Palermo contro il Como valevole per il campionato di Serie B giocata allo stadio Renzo Barbera lo scorso 17 febbraio.

Per un anno non potranno entrare negli impianti sportivi di tutti i campionati e di tutte le manifestazioni sportive. I tre - un maggiorenne e due minorenni - hanno scavalcato le le recinzioni del campo allo scopo di raggiungere i giocatori e sono stati bloccati dagli steward in servizio allo stadio e dagli agenti della Digos, che li hanno denunciati per il reato di invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.